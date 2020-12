Mehr als 3,8 Millionen Euro für den Zweckverband Breitbandversorgung

2020 wurden laut einer Pressemitteilung des baden-württembergischen Innenministeriums 427,5 Millionen Euro für den Breitbandausbau bewilligt, 488 Projekte wurden gefördert. Anlässlich der Übergabe von Förderbescheiden in Stuttgart sprach der stellvertretende Ministerpräsident und Digitalisierungsminister, Thomas Strobl, gar von einem „Turbo-Ausbaujahr für unsere Kommunen. Auch der Landkreis Ravensburg erhielt eine Förderung.

28 Breitbandprojekte in 12 Landkreisen wurden mit insgesamt 42,8 Millionen Euro gefördert. 3 879 267,20 Euro gehen an den Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg. Weiterhin hoch sei der Anteil der Mittel, mit dem Baden-Württemberg das Breitbandförderprogramm des Bundes kofinanziert. Durch die Kombination der beiden Programme könnten die Kommunen eine Zuschussquote von 90 Prozent der förderfähigen Kosten erreichen. 20 der neu geförderten Projekte profitieren aktuell von dieser Möglichkeit in Höhe von insgesamt 38,4 Millionen Euro.