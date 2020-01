Mehr als 2500 Gäste bei Hochzeitsmesse „Ewig Dein‘‘

Rund 2500 Besucher haben am Wochenende die Ravensburger Hochzeitsmesse „Ewig Dein‘‘ in der Oberschwabenhalle besucht, wo Aussteller ihre Angebote rund ums Heiraten präsentierten.

An beiden Messetagen sei die Nachfrage hoch gewesen, teilt das veranstaltende Messeunternehmen Live in Ravensburg weiter mit. Besonders gut sei demnach das neue Bühnenprogramm angekommen: Die Brautmodenschau und ein Talk über Nachhaltigkeit beim Heiraten mit Anbietern und Ausstellern aus der Region auf der Bühne. Die nächste „Ewig Dein‘‘ findet am 16. und 17. Januar 2021 statt.