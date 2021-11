Mehr als 2000 Halloween-Fans tanzen in der Oberschwabenhalle

Endlich ist wieder etwas los in Ravensburg. Junge Leute hatten beim UFO-Rave-Halloween-Festival in der Oberschwabenhalle in der Nacht von Sonntag auf Montag die Gelegenheit, bei der ersten großen Party seit der Pandemie mit mehr als 2000 anderen Feierwütigen zu elektronischer Musik zu tanzen. Und doch können einige wegen der strengen Vorschriften die Feier nicht so recht genießen.

„Es bockt sich.“ Joseph Garcia macht die Party Spaß. Er macht eine Pause vom Tanzen und trinkt mit seinen Freunden ein Bier. Joseph ist ein großer Fan der DJ-Legende Neelix, der auch beim Festival auftritt. Der 20-jährige Joseph hatte bisher noch wenig Möglichkeiten, richtig große Partys zu besuchen.

Seine erste Feier ist es jedoch nicht. So wie viele andere Halloween-Partygänger ist er beim Ravensburger Modellprojekt dabei gewesen, bei dem junge Leute gegen Corona-Tests vor und nach der Veranstaltung in den Clubs „Douala“ und „Kantine“ ohne Maske und Abstand feiern durften.

Mehr als 40 Minuten Wartezeit

Joseph wundert, dass er am Eingang so lange warten musste. In der Tat sind es zu Stoßzeiten oft mehr als 40 Minuten Wartezeit. Der Veranstaltungsleiter und Rechtsanwalt Holger Kuhnt erklärt den mehrstufigen Einlassprozess: Zunächst muss man sich mit der Luca-App für die Kontaktnachverfolgung registrieren. Danach stellen die Gäste sich in eine der Schlangen, um einen 3G-Nachweis und ihren Personalausweis vorzuzeigen.

Der letzte Schritt, bevor es endlich auf die Tanzfläche geht, ist ein Bodycheck. Dabei werden die Partygänger auf Waffen, Drogen oder ähnliches abgetastet. "Durch das Zeigen der Nachweise dauert der Einlass in Corona-Zeiten allgemein länger", meint Thorsten Bilke, Einsatzleiter und Geschäftsführer der Firma Alpha Sicherheit.

Masken müssen auf der Tanzfläche getragen werden

Abstand muss auf dem Festival nicht zwingend gehalten werden, da die Corona-Verordnung des Landes lediglich eine Abstandsempfehlung vorsehe, so Kuhnt. Allerdings müssen die Partygänger eine medizinische Maske tragen, auch auf der Tanzfläche.

Die Maskenpflicht ebenso wie die PCR-Testpflicht für Ungeimpfte hat der Veranstalter „Unite“ erst am Freitag in den sozialen Medien bekannt gegeben, da die Behörden erst dann die aktuellen Regeln mitgeteilt hätten, so „Unite“ auf Facebook. Die Befreiung von der Maskenpflicht habe das Ordnungsamt wegen steigender Inzidenz nicht bewilligt.

Dies hat für Ärger gesorgt. Viele wollten ihr Ticket zurückgeben oder haben versucht, es auf Ebay zu verkaufen. Ein PCR-Test kostet circa 80 Euro. Das ist eine stattliche Investition, weil der Preis dafür höher liegt als der Eintrittspreis. Doch das ist es denjenigen getesteten Gästen, die trotzdem gekommen sind, wert. „Das zahle ich gerne, um endlich wieder fett zu feiern“, sagt ein Besucher.

Maske wird nicht richtig getragen

Wer beim Tanzen mit Maske ins Schnaufen kommt, bekommt wenig Luft. Die vorhersehbare Folge: Nicht wenige tragen die Maske unterhalb der Nase oder gar unterhalb des Mundes. Als Zombies oder Vampire verkleidete junge Menschen schließen die Augen und können sich so vollkommen der Musik hingeben. Allerdings stehen ein paar Meter weiter sogenannte „Corona-Scouts“. Sie sind dafür zuständig, die Gäste hartnäckig daran zu erinnern, die Maske ordentlich zu tragen.

Selim Müller hat kein Verständnis für die Maskenpflicht. Er sei am Vortag auf einem Festival in Mannheim gewesen, und dort hätte man unbeschwert ohne Maske tanzen können. Und überhaupt sei er frustriert über die strengen Regeln auf der Party, zum Beispiel, dass man keine Getränke auf die Tanzfläche mitnehmen darf.

Polizei und Zoll waren im Einsatz

Und dennoch berichten die Gäste lange nicht nur Negatives über das Event. Einige sind extra aus Stuttgart oder Radolfzell in die Oberschwabenhalle gekommen, um neben Neelix auch dem Kollektiv Turmstrasse und weitere DJ-Größen zu lauschen. Für Tobias Sonntag, Laura Kiewitt und Benjamin Kolbe lohnt sich die Party. Sie freuen sich, endlich wieder Freunde zu treffen und neue Leute kennen zu lernen, die ihre Liebe für die elektronische Musik teilen.

Die Polizei zeigt sich am Tag nach der Party zufrieden mit der Veranstaltung. Sie sie „friedlich und weitestgehend störungsfrei“ verlaufen, heißt es im Polizeibericht. Sowohl die Polizei als auch der Zoll waren am Sonntag mit mehreren Streifen im Umfeld der Veranstaltung im Einsatz. Die Polizei hat laut Bericht mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie zwei Trunkenheitsfahrten im Umfeld der Oberschwabenhalle festgestellt.