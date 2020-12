Mehr als 200 Weihnachtstüten an Heiligabend in St. Jodok verteilt

An den Menschen, die mit den roten Papiertüten mittags an Heiligabend durch Ravensburg gingen, konnte man erkennen, dass die Herberskirche in St. Jodok geöffnet hatte, teilt Gemeindereferentin Christine Mauch als Verantwortliche von „Kirche in der Stadt“ mit. Es seien mehr als 200 Tüten im Laufe des Mittags an die Besucherinnen und Besucher verteilt worden. Gewissenhaft sei darauf geachtet worden, dass immer nur maximal 20 Menschen gleichzeitig in der Kirche waren. Eine Lichtinstallation und viele Kerzen tauchten das Kircheninnere in Rot und Gelb, auf einer Leinwand wurde der biblische Weihnachtstext in moderner Interpretation gezeigt. Nach einem Segensgebet wurden zunächst Weihnachtslieder mit Klavier, Gitarre, Bläser und Gesang vorgetragen. Beim Verlassen der Kirche bekamen die Besucher dann die rote Weihnachtstüte „To Go“ mit Essen und Süßigkeiten. Dieser Ablauf wiederholte sich im 30-Minuten-Takt, um vielen die Teilnahme zu ermöglichen. Die Aktion „Herbergskirche“ sei ihrem Namen gerecht geworden, sagt Mauch. Die unterschiedlichsten Menschen hätten teilgenommen. Einige seien ganz gezielt gekommen, andere hätten beim Vorbeigehen in die Kirche geschaut. Bedürftige aus der Stadt hätten auch mehrere Tüten bekommen, um an den Weihnachtstagen versorgt zu sein. Foto: Tabita Mauch