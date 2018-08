Mehr als 1700 Ausbildungsplätze noch unbesetzt

Das Ende zahlreicher schulischer und beruflicher Ausbildungen hat sich auch noch im August auf die Arbeitsmarktsituation ausgewirkt. Das teilt die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg mit. So sei die Zahl der Arbeitslosen in der Region Bodensee-Oberschwaben im abgelaufenen Monat jahreszeitlich bedingt gestiegen.

Niedrigster Wert seit 20 Jahren

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg waren insgesamt 12 306 Menschen (5737 Frauen und 6569 Männer) ohne Arbeit gemeldet. Gegenüber dem Vormonat waren 950 Menschen mehr arbeitslos gemeldet (plus 8,4 Prozent). Laut Pressemitteilung handelt es sich um den niedrigsten August-Wert seit 20 Jahren. Demnach sei die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 1043 Menschen zurückgegangen.

Weiteren Angaben der Arbeitsagentur zufolge zeigen diese Zahlen, dass der Arbeitsmarkt weiterhin in Bewegung ist. Im Agenturbezirk Konstanz-Ravensburg meldeten sich im August 4538 Menschen (neu oder erneut) arbeitslos. 3579 Frauen und Männer meldeten sich aus der Arbeitslosigkeit ab.

Spitzenposition im Ländle

Die Arbeitslosenquote lag im August bei 2,8 Prozent (plus 0,2 Prozentpunkte). Die Quote in Baden-Württemberg betrug 3,3 Prozent. Der Bodenseekreis nimmt mit einer Quote von 2,4 Prozent eine Spitzenposition im Ländle ein, der Landkreis Ravensburg liegt bei 2,7 Prozent. Im Kreis Ravensburg waren im August 4341 Arbeitslose (plus 399 zum Vormonat) gemeldet, 1934 Frauen und 2407 Männer.

Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit waren fast alle Personengruppen betroffen. Am deutlichsten war dies bei Ausländern (plus 151 / plus 6,6 Prozent) zu beobachten. Insgesamt waren 3599 Ausländer arbeitslos gemeldet. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen hingegen ging laut Arbeitsagentur geringfügig zurück (minus 10 / minus 0,4 Prozent).

Viele offene Stellen

Wie die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg weiter mitteilt, seien mehr als 9000 unbesetzte Arbeitsstellen gemeldet. Für mehr als 1700 Ausbildungsplätze werden noch dringend Lehrlinge gesucht. „Es ist noch nicht zu spät, sich um eine Lehrstelle zu kümmern“, sagt Jutta Driesch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg an alle Schulabgänger und jungen Erwachsenen. „Wir können allen Interessierten konkrete Ausbildungsplatzangebote machen. Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist der beste Einstieg ins weitere Arbeitsleben. Gleichermaßen tragen gut ausgebildete Lehrlinge in jedem Unternehmen zur Deckung des Fachkräftebedarfs bei“, meint Jutta Driesch weiter.

Die meisten offenen Stellen gibt es in folgenden Berufsfeldern: Produktion, Fertigung, Rohstoffgewinnung: 3828; Handel, Vertrieb, Tourismus, Kaufmännische Dienstleistungen: 1345; Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit: 1244; Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung: 1025; Bau, Architektur, Gebäudetechnik: 640.

