Mehr als 100 Aussteller beim Hallen-Flohmarkt in der Oberschwabenhalle

Der Ravensburger Hallen-Flohmarkt findet am Freitag und Samstag, 7. und 8. Februar, statt. Wie die Veranstalter mitteilen, ist der Flohmarkt am Freitag von 14 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.

Erwartet werden mehr als 100 Aussteller aus Süddeutschland. Angeboten werden laut Mitteilung neben Raritäten - Möbel, Schmuck, Uhren, Hausratartikel, Sammlerwaren, Accessoires sowie Secondhand auch ausgesuchte Raritäten. Da es von Freitag auf Samstag einen Ausstellerwechsel gibt , lohnt sich der Besuch auch am zweiten Tag.

Für die Besucher stehen Parkplätze an der Oberschwabenhalle zur Verfügung.

Eine Ein-Tageskarte kostet drei Euro, eine Zwei-Tageskarte 4,50 Euro; es gibt keine Ermäßigungen. Kinder bis 15 Jahren haben freien Eintritt.