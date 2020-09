„Mehlsäcke“ mähen den Ravensburger Weinberg

Fünf Mitglieder der Ravensburg Dudelsack-Gruppe „Mehlsäcke“ haben den Ehrenamtlichen um Hans Kiderlen, die sich um den Rauenegg-Weinberg über der Stadt kümmern, beim Mähen des Weinbergs geholfen und das nicht zum ersten Mal.

Insgesamt neun Mitglieder der Gruppe würden den „rüstigen Rentner“ rund um Kiderlen regelmäßig helfen, so die Ehrenamtlichen in einer Pressemitteilung. Dafür seien sie äußerst Dankbar, denn das Mähen in den Stillagen sei ein Knochenjob. Während drei große Motormäher die Mittelbahnen in Angriff genommen haben, bearbeiteten die fünf Männer mit den Fadenmähern die Flächen zwischen den Rebstöcken und die echten Steillagen, an denen die schweren Maschinen schlecht zu steuern sind. Nach rund eineinhalb Stunden stand der Weinberg dann „wieder super da“, so Kiderlen.

Die nächste Station für die Ehrenamtlichen und die fünf „Mehlsäcke“: Der Weinberg am Burghaldentorkel. Und wenn das Wetter mitspielt,beginnt am 10. September die Weinlese in den Ravensburger Weingärten.