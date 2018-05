Mehlsack-Spartürme für den guten Zweck

Noch fast sechs Wochen bis zum Rutenfest, auf das sich ganz Ravensburg und nun auch die Partnerstadt Brest in Weißrussland schon sehr freuen. Denn Ravensburgs Erster Bürgermeister Simon Blümcke sowie Egon Streicher, Leiter der Oberschwäbischen Werkstätten gGmbH, haben sich etwas ganz Besonderes für die Partnerstadt einfallen lassen.

Sie hatten nach einer Reise nach Brest die gravierenden Mängel in einer Behinderten-Werkstatt namens „KeramArt“ bemerkt. Es fehle an Vielem, die Arbeitsbedingungen seien schlecht, Behinderte erhalten wohl keine Förderung und würden schlichtweg ausgegrenzt. Laut Blümcke fehle hier ein demokratisches Grundverständnis. Obwohl die Werkstatt Unterstützung durch den Gemeindeverband Schussental mit Heizkostenzuschüssen im Winter bekommt, ist dies keine dauerhafte Lösung und Hilfe vor Ort. Es sei wichtig, eine nachhaltige Unterstützung durch regelmäßige Aufträge und somit ein gesichertes Einkommen zu gewährleisten.

Hier hatten Blümcke und Streicher die Idee, dass in den Werkstätten etwas produziert werden sollte, was mit Ravensburg in Verbindung gebracht wird und was liegt hier näher als das Rutenfest mit seinem Wahrzeichen dem „Mehlsack“.

Mit ihrer Idee begeisterten sie sofort den Vorsitzenden der Rutenfestkommission Dieter Graf. Wer von den älteren Bürgern von Ravensburg kennt nicht den schönen Brauch des Rutengeldes, welches man als Kind von den Großeltern, Onkeln und Tanten zugesteckt bekommen hat. Genau dieses Rutengeld kann nun in einem, durch die Behinderten-Werkstätte „KeramArt“ mit Handarbeit hergestellten Mehlsack aus Keramik angespart werden.

Da es auch eine nachhaltige Lösung sein soll, kommt man an das Rutengeld nur, wenn man den Keramikturm zerbricht. Hier ist der Grundgedanke, dass für nächstes Jahr ein neuer Sparturm benötigt wird und die Behinderten-Werkstattweitere Produktionsaufträge bekommt. Vorerst sind 500 Unikate im Umlauf und wenn alles gut läuft, können hoffentlich die nächsten Aufträge nach Brest für nächstes Jahr erfolgen. Der gesamte Ertrag aus dem Verkauf der Rutentürme geht an die Behindertenwerkstätte in Brest.

Erhältlich ist der „Mehlsack-Sparturm“ für 12,95 Euro im Tourist-Informationszentrum, der Rutenfestkommission im Rutenfesthaus in der Schützenstraße, auf dem Wochenmarkt in Ravensburg, in der Kaffeerösterei Cafesito am Gänsbühlcenter, im ViktualienMarkt am Goetheplatz sowie der Volksbank Ulm-Biberach am Marienplatz. (obs)