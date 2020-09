Mediendisigner wollen Zeichen setzten

Rund 80 Absolventen des Studiengangs Mediendesign an der DHBW Ravensburg wollten mit ihren Bachelorarbeiten Signale senden – so der Titel ihrer Ausstellung am Wochenende in Ravensburg, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule.

Zu sehen waren die Werke im Kino „Die Burg“, im Kapuziner Kreativzentrum, im Ravensburger Kunstmuseum und im Heim der Mediendesigner, im Alten Theater.

Schwieriges Jahr für Studierende

Jedes Jahr zeigen die Mediendesigner der DHBW Ravensburg ihre Abschlussarbeiten bei einer Ausstellung. In diesem Jahr hätten sie es nicht leicht gehabt – „wir haben uns ja nur noch auf Kacheln gesehen“, sagt Prof. Herbert Moser beim Auftakt im Kino. Umso beeindruckender sei es, dass die Studierenden ihre Arbeiten in dieser Corona-Zeit in Präsenz in den verschiedenen Ravensburg Kulturstätten präsentierten. Natürlich mit Hygienekonzept. Inklusive der Folgen wie Schlangestehen vor den Gebäuden und leeren Sitzen im Kino. Mit Mundschutz, Abstand und Handschuhen.

Relevanz die Kultur- und Designbranche beweisen

„Gerade in einer Zeit, in der Rassismus, Hass und Ungerechtigkeit im öffentlichen Fokus stehen, ist das Senden von Signalen wichtiger denn je. Mit dieser besonderen Werkschau wollen wir ein Zeichen setzen und zeigen, welche Relevanz die Kultur- und Designbranche für das Leben in einer funktionierenden Gesellschaft hat“, hatten sich die Studierenden auf die Fahne geschrieben. Und sie haben sich tatsächlich mit vielen gesellschaftlichen, sozialen oder politischen Themen auseinandergesetzt. Ob mit der Tierwohl-Heuchelei, mit Kinder-Ehen in Indonesien, der Aufklärung über Voluntarismus-Tourismus, der Wegwerf-Gesellschaft, der Einsamkeit oder dem Leben für junge Menschen auf dem Land. Signale über Signale.

„Eure Arbeiten sind unter schwierigen Bedingungen entstanden, sie sind unglaublich gut geworden, Kompliment“, wird Prof. Moser zitiert. Rektor Prof. Dr.-Ing. Herbert Dreher bedankte sich auch für die gute Zusammenarbeit mit den weiteren Kulturtreibern der Stadt, die ihre Räume zur Verfügung gestellt haben.