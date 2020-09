Mediendesigner zeigen Abschlussarbeiten

Viel Kultur für viele Menschen auf einmal: Das geht in Zeiten von Corona schlecht. Die Bachelorschau der Mediendesigner der DHBW Ravensburg geht in diesem Jahr daher einen anderen Weg. Gezeigt werden laut DHBW-Mitteilung die Werke der Kreativen an vier verschiedenen Kulturstätten der Stadt Ravensburg – im Kunstmuseum Ravensburg, im Kapuziner Kreativzentrum, im Kino „Die Burg“ und in der Marktstraße 13/15 (Altes Theater), dem Heim der Mediendesigner der DHBW Ravensburg. Eine Kooperation im Zeichen der Kunst und ein kreatives Konzept, das die studentische Kultur über die Stadt verteilt. Der Termin der „Signale Werkschau“ zum Notieren: das Wochenende 19. und 20. September.

„Signale Werkschau“ lautet der Titel der Ausstellung, bei der rund 80 Absolventen des Studiengangs Mediendesign an der DHBW Ravensburg ihre Abschlussarbeiten präsentieren. Zu sehen gibt es die komplette Bandbreite medialer Ausdrucksformen mit vielfältigen Themen – von der Installation über Film, Print, Medienkunst, Design bis zur Grafik.

Natürlich mit Hygienekonzept. Bisher war am Wochenende der Schau großes Gedränge bei den Mediendesignern der DHBW Ravensburg im Alten Theater. Mit der Verteilung der Arbeiten auf vier Kulturstätten in der Stadt haben die Organisatoren aus der Not eine Tugend gemacht, denn die Idee der kreativen Kooperation kam bei Kunstmuseum, Kino und Kapuziner Kreativzentrum bestens an und wird nun als Ravensburg Kunstevent verwirklicht, heißt es in der Mitteilung.