MdL August Schuler besuchte das Bildungszentrum St. Konrad

Der „Tag der freien Schulen Baden-Württemberg 2022 – Landespolitiker:innen schenken freien Schulen eine (Schul-) Stunde ihrer Zeit“ war der Anlass des CDU-Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Ravensburg-Tettnang August Schuler, dem Bildungszentrum St. Konrad am Freitag, 25. November, einen Besuch abzustatten.

Dieser begann mit einem einführenden Gespräch mit den Leitern und Leiterinnen der verschiedenen Einrichtungen des Bildungszentrums, das ja vom Kindergarten, über die Grund-, die Werkreal- und die Realschule bis zum Gymnasium alle Schularten anbietet und daneben auch einen Tagesheimbereich mit eigener Küche und Betreuungsangeboten ergänzend zum Unterricht umfasst.

In einer Vorstellungsrunde erläuterte jede:r Leiter:in die pädagogische Arbeit an der jeweiligen Einrichtung. Natürlich nahm die besondere Ausprägung durch den Marchtaler Plan und die Ausrichtung an den christlichen Werten eine besonders wichtige Rolle ein. Auch die erfolgreiche Einrichtung einer ukrainischen Vorbereitungsklasse am Bildungszentrum kam zur Sprache.

Anschließend machte sich der Abgeordnete August Schuler MdL auf den Weg durch die verschiedenen Einrichtungen, besichtigte die Räumlichkeiten und erfuhr in den begleitenden Gesprächen die jeweils spezifischen Besonderheiten, aber auch Fragestellungen und Probleme: Die Einrichtung eines Ganztagsbereichs für die Grundschule bis 2026, die Wichtigkeit von Bildungpartnern für die gelungene Berufsvorbereitung der Schüler:innen, die Notwendigkeit schneller finanzieller Energie- und Inflationshilfen für die Schulen in freier Trägerschaft, die Diskussion über G8/G9 und der Wunsch nach einem weiterhin guten Verhältnis zwischen dem Bildungszentrum und der Stadt Ravensburg waren nur einige der angesprochenen Themen.

Zum Abschluss besuchte August Schuler den Unterricht der Realschulklasse 9d und stellte sich dort, nach einer kurzen Einführung, bereitwillig den Fragen der Schüler:innen, die von der politisch aufgeladenen WM in Katar, über die aktuellen Klimaproteste, bis hin zur abgeschlossenen Debatte über das Bürgergeld reichten. „Der Besuch war wirklich interessant, da wir sehr viel gelernt haben und unsere Fragen geklärt wurden. Politik kann ganz schön spannend sein!“ – das war das positive Resümee der Jugendlichen nach einer Schulstunde, die wie im Flug verging.