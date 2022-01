Mazdafahrer entfernt sich unerlaubt von Unfall

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2000 Euro ist das Ergebnis eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntag kurz nach 19 Uhr in der Wirtsgasse in Oberzell ereignet hat. Das teilt die Polizei mit.

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit war ein 59-jähriger Mazdafahrer auf einen dort geparkten Audi aufgefahren und hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Verursacher, der sich erst am Folgetag bei der Polizei meldete, sieht nun einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht entgegen.