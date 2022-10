Mit seiner Band „Kofelgschroa“ und einer sehr eigenen bayerischen Volksmusik begeisterte er vor einigen Jahren bundesweit, inzwischen ist Maxi Pongratz aus Oberammergau solo unterwegs. Sein besonderes ‚rakata-rakata‘-Akkordeonspiel, seine Kompositionen und vor allem seine dadaistisch und valentinesk genannten Texte kommen nun noch mehr zur Geltung. Seit 2019 machen „Kofelgschroa“ Pause, mit dem Programm zur neuen Solo-CD „Meine Ängste“ kommt Maxi Pongratz am Freitag, 21. Oktober, in die Ravensburger Zehntscheuer. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendjasse zu folgenden Preisen: VVK und AK: 18 Euro /ermäßigt. 16 Euro(Vereinsmitglieder 14, Euro) Vorverkauf: Tourist-Info, Musikhaus Lange und „Schwäbische Zeitung“ in Ravensburg sowie bei allen bekannten VVK-Stellen in der Region.