Max Raabe & Palast Orchester sorgen für gute Laune

„Wer hat hier schlechte Laune“ lautet der Titel der aktuellen Tour mit der Max Raabe und das Palast Orchester am Freitag, 31. März, um 20 Uhr in der Oberschwabenhalle zu Gast sind. Egal wie die Laune vor dem Konzert ist, anschließend verlassen die Zuschauer den Saal mit einem Lächeln, heißt es in einer Ankündigung.

Der Titel „Wer hat hier schlechte Laune“ entstammt dem neuesten Album des Sängers und Erfinders des „Raabe-Pop“. Zusammen mit seinen bewährten Co-Schreibern der vergangenen Jahre, Annette Humpe, Achim Hagemann, Peter Plate und Ulf Leo Somme präsentiert Max Raabe darauf Lieder, die vom zarten Erblühen und Verwehen der Liebe handeln, von Gefühlsverwirrungen aber auch von der Freude mit Strom zu fahren sowie vom Wunsch Hummeln zu streicheln und mit Hirschen durch die Wälder zu pirschen. Diese bunten Aspekte des Lebens würzen die Tour.

Dass die Vermischung der Eigenkompositionen Max Raabes mit Originalarrangements der 20er /30er einen unterhaltsamen Konzertabend ergibt, haben Max Raabe & Palast Orchester mit ihren letzten Shows längst bewiesen. In „Wer hat hier schlechte Laune“ ziehen Max Raabe & Palast Orchester nun alle Register ihres jahrzehntelang lang gereiften Könnens. Neben Titeln der aktuellen CD werden auch die neuen Klassiker wie „Guten Tag, liebes Glück“ zu Gehör gebracht. Schwerpunkt des Abends bleibt aber selbstverständlich die Musik der 20er/30er Jahre: von Hand verlesene Originalarrangements werden nuancenreich zum Leben erweckt wie es nur Max Raabe & Palast Orchester können: „Unter den Pinien von Argentinien“, „Mein Gorilla hat ne Villa im Zoo“ und „Ich will von der Lilli nichts wissen“.

Mit Annette Humpe hat Max Raabe „Ein Tag wie Gold“ geschrieben, das Titelstück der aktuellen „Babylon Berlin“-Staffel. Hier geht das Palast Orchester noch einmal richtig aus sich heraus und zeigt zu welchen Klangfarben es fähig ist. Überhaupt präsentieren die durch virtuose Eleganz bestechende Geigerin mit ihren frisch gebügelten Kollegen und Multi-Instrumentalisten die neu konzipierte Bühnenshow mit vielen Überraschungen.

Max Raabe ist einer, der aus den unterschiedlichsten Epochen und Stilen zu schöpfen vermag und doch alles zu einem unverwechselbaren individuellen Ausdruck verschmilzt. In der popmusikalischen Landschaft der Gegenwart ist er eine singuläre Gestalt – beseelt vom Witz vergangener Zeiten; aber auch vom Wissen über den unaufhörlichen Wandel der Welt. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie online unter www.eventim.de.