„Max Lazzarin & the Euro Bluespirates“ spielen in der Zehntscheuer

„Max Lazzarin & the Euro Bluespirates“ geben am Donnerstag, 21. Juli, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) ein Konzert in der Ravensburger Zehntscheuer. Der Eintritt ist frei.

Max Lazzarins einzigartiger Gesang und der Sound seines Pianospiels sind inspiriert von der Blues- und Soul-getränkten Musik aus New Orleans, teilt der Veranstalter mit. Der Italiener habe einige Jahre in New Orleans gelebt, mit allen „Local Heroes“ der dortigen Szene gespielt und atme nach wie vor den Geist dieser Stadt. Seine musikalische Arbeit und der Gewinn des „Italian Blues Award“ 2016 brachten ihn auf viele Bühnen Europas.

Um die Songs der neuen CD „Struck“ live zu performen, formierte Lazzarin eine neue Band mit erfahrenen Musikern aus Holland und Deutschland: the Euro Bluespirates. Howard Sie ist ein Saxofonist aus Rotterdam, Bassist Stephan Hug und Tom Wagener an den Drums (beide leben am Bodensee) arbeiteten als Rhythmusgeber unter anderem mit internationalen Größen wie Carey Bell, Louisiana Red, Them oder Phil Gates.