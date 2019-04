Max Chrobok verpasst die FV-Hinrunde

Beim Fußball-Oberligisten FV Ravensburg wird schon seit Wochen bereits die neue Saison geplant. Manche Spieler haben noch einen Vertrag, mit anderen stehen derzeit die letzten Vertragsgespräche an. Viele Abgänge wird es beim FV nicht geben, bei externen Zugängen muss – wie in der Vergangenheit – das Gesamtpaket stimmen.

FV-Manager Fabian Hummel und der noch amtierende Sportchef Peter Mörth führen derzeit mit Trainer Steffen Wohlfarth die Gespräche mit den Spielern. „Ich möchte mit der Mannschaft weiterarbeiten“, sagte Wohlfarth am Samstag nach dem Heimsieg gegen den SV Oberachern (1:0). Einen großen Umbruch wird es beim Oberligisten also nicht geben. Kleinere Korrekturen dagegen schon. Daniel Hörtkorn etwa, vor Kurzem erstmals Vater geworden, verlässt den FV nach dieser Saison. Der 31-Jährige, der seit 2014 in Ravensburg ist, wird in der kommenden Saison Spielertrainer beim Bezirksligisten SV Bad Buchau. „Schade, dass er eine neue Aufgabe annimmt“, sagte Wohlfarth.

Max Chrobok wird den Ravensburgern zumindest in der Hinrunde der Saison 2019/20 fehlen. Der 21-jährige Stürmer absolviert ein Auslandssemester, kehrt aber zur Rückrunde zum FV zurück. Zuletzt hatte Felix Hörger seinen Vertrag beim FV bis 2021 verlängert. In der kommenden Saison ebenfalls noch beim FV sind auf jeden Fall Haris Mesic, Philipp Altmann, Moritz Strauß und Daniel Schachtschneider. Diese vier haben – wie Chrobok – einen Vertrag bis Sommer 2020.