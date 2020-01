„Maultrommel-Weltvirtuose“ kommt in die Zehntscheuer

Albin Paulus und Band spielen am Samstag, 25. Januar, um 20 Uhr in der Ravensburger Zehntscheuer. Wie die Veranstalter mitteilen, ergründet Paulus, ausgezeichneter „Maultrommel-Weltvirtuose“, Stimmakrobat und Dudelsackspieler, in seinem Solo „pur“ den Ursprung musikalischer Klänge.

In den Auftritten des Wiener Musiers entsteht laut Mitteilung ein Klangerlebnis von Jodel über Alte Musik bis zu Acoustic Techno: Stimme, Maultrommel, neu kreierte Instrumente und Bodyperkussion inklusive. Den ersten Teil des Abends gestaltet Paulus allein, später spielt er als Mitglied von Hotel Palindrone. Die Musiker des Ensembles reisen multiinstrumentell durch die Musikgeschichte. Karten gibt es im Vorverkauf (bei der Tourist-Info, dem Musikhaus Lange und der „Schwäbischen Zeitung“) und an der Abendkasse für 20 Euro/ermäßigt 18 Euro (Vereinsmitglieder 16 Euro).