Matthias Thuro soll mit dem FV II den Klassenerhalt schaffen

Der FV Ravensburg II tat sich in der laufenden Saison der Fußball-Landesliga lange Zeit schwer. Nach einem siebten Tabellenplatz im Aufstiegsjahr und der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison lag die Messlatte für die neue Saison hoch. Doch etliche Stammspieler verließen den Verein, um sich im Umland neuen Herausforderungen zu stellen. Sie schnüren jetzt für Oberzell, Weingarten und Mochenwangen ihre Kickschuhe.

Jens Rädel, als Trainer vom TSV Eschach zu Saisonbeginn zum FV Ravensburg II gewechselt, stand vor einer schweren Aufgabe. Ganze zwölf Spieltage hielt er dieser Herausforderung stand, um anschließend den Verein in Richtung SG Baienfurt zu verlassen. Es waren wohl nicht nur private und berufliche sondern auch sportliche Gründe, die ihn dazu veranlassten, wieder eine Klasse tiefer zu trainieren. Der FV Ravensburg II steckte im ungewohnten Tabellenkeller fest. Co-Trainer Matthias Thuro, in der vergangenen Saison noch Co-Trainer beim TSV Eschach, übernahm das Traineramt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, gelang es ihm schließlich, die Mannschaft aus dem Tabellenkeller zu holen und auf einen, wenn auch wackeligen, Mittelfeldplatz (Tabellenplatz neun) zu führen. Der FV Ravensburg II bewegt sich trotzdem weiter auf dünnem Eis, das verrät ein Blick auf die Tabelle. Gerade mal fünf Punkte Abstand zum Abstiegs-Relegationsplatz, den die TSG Balingen II inne hat, bedeuten alles andere als ein sanftes Ruhekissen für die U23-Kicker des FV Ravensburg.

Nach Gesprächen mit der sportlichen Leitung wird Matthias Thuro die Mannschaft auch in der Rückrunde an der Linie betreuen, zusammen mit Tim Rainbow, der den Job als Co-Trainer ausfüllt. So hat man sich nach einem Gespräch darauf verständigt. „Wir sahen nach der guten Arbeit von Matthias keine Veranlassung, den Trainer zu wechseln“, sagte der Sportliche Leiter Peter Mörth. Matthias Thuro sieht es als wichtiges Signal an die Mannschaft. Eine Änderung gibt es in der Rückrunde aber doch. Dem Trainerduo mit Rat und Tat zur Seite steht, auch auf Wunsch von Matthias Thuro, ein alter Bekannter, Erhard Ambs. Er begleitet ab sofort mit all seiner Erfahrung in einer Art Mentor das U23-Team samt Trainer. Schon in der Hinrunde half Ambs aus als Matthias Thuro urlaubsbedingt abwesend war. In einem Punkt sind sich alle Beteiligten einig, die Plattform Landesliga gilt es mit aller Macht zu erhalten, um den jungen nachrückenden Spielern ein Sprungbrett in die Verbandsliga zu bieten. „In die Philosophie der U23 haben wir viel Arbeit gesteckt, es ist unser aller Aufgabe dies weiter fortzuführen“, sagt Peter Mörth.