Mattes surft unerwartet zu Platz acht

Damit hat Fabian Mattes nun wahrlich nicht gerechnet. Im Winter ist der Ravensburger, der in Kiel lebt, trainiert und arbeitet, nicht sonderlich viel zum Training gekommen. Für die Europameisterschaft im Surfen hatte sich der 31-Jährige daher gar nicht so viel ausgerechnet. Herausgekommen ist letztlich jedoch ein großer Erfolg – Mattes wurde Achter.

Im Einstiegsrennen der EM landete Mattes auf Platz 21, danach folgten die Plätze sieben, sechs und sechs – in der Gesamtwertung der Disziplin Slalom reichte das für Platz acht. „Für internationale Ereignisse ist das ein super Ergebnis für mich“, freut sich Mattes. Der Surfsport nimmt zwar immer noch einen großen und wichtigen Teil in seinem Leben ein. Doch mit Familie, zwei Kindern und einem Vollzeitjob bei einem Weltunternehmen in Kiel bleibt fürs intensive Training nicht mehr die Zeit wie früher. „Im Winter war ich beruflich stark eingespannt, hatte einige Fortbildungen“, sagt Mattes.

Seine Prioritäten haben sich etwas verschoben. „Aber ohne Surfen geht es einfach nicht.“ Und so ging Mattes auf Sylt in die Rennen gegen die Konkurrenten wie Vincent Langer, Gunnar Asmussen oder Nicolas Prien – im Gegensatz zu Mattes alles Profis. „Es hat super Spaß gemacht, sich da oben reinzukämpfen.“ Wettkämpfe außerhalb Deutschlands tauchen im Rennkalender von Mattes aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr auf. „Ich bin nur noch national unterwegs.“

Und das ganz offenbar durchaus erfolgreich. Auch im Formula-Windsurfcup ist Mattes nach diesem Erfolg ganz oben mit dabei. Hinter Asmussen, Prien und Langer liegt der Ravensburger auf Rang vier. Am Wochenende geht es mit dem Windsurfcup weiter. Das zweite Wochenende dieser Rennserie ist in Grömitz an der Ostsee. Die Top fünf in der Gesamtwertung hat sich Mattes als festes Ziel für die Saison vorgenommen. „Wenn ich die besten drei ärgern kann, wäre das schön.“ In der vergangenen Saison beendete der 31-Jährige den Windsurfcup auf Platz vier.

Gefahren wird auch in dieser Saison wieder in den Disziplinen Racing und Slalom. Zu den klaren Favoriten zählen – natürlich – der Slalom-Europameister Vincent Langer sowie Gunnar Asmussen. Aber auch Fabian Mattes haben die Veranstalter auf dem Zettel. Zum einen aufgrund seines Erfolgs auf Sylt, zum anderen aufgrund seiner Erfahrung. „Ich bin seit 15 Jahren im Surfsport unterwegs und gehöre langsam zu den Oldies“, sagt Mattes lachend. Nach Grömitz folgen noch die Wettbewerbe in Kühlungsborn, wieder auf Sylt (Deutsche Meisterschaft) und zum Abschluss in Grönwohld. Gegen weitere positive Überraschungen hätte Mattes auch da nichts einzuwenden.