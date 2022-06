Massenschlägerei im Hirschgraben: Als die Polizei kommt, löst sich die Gruppe schnell auf

Nach mehreren Meldungen am Freitag gegen 22.20 Uhr über eine Schlägerei zwischen 20 und 30 Personen ist die Polizei am mit mehreren Streifen in Richtung Hirschgraben in Ravensburg ausgerückt. Einzelne Anrufer schilderten laut Polizeibericht, dass die Personen sich mit Steinen und Flaschen bewerfen.

Noch bevor die ersten Streifen vor Ort waren, entfernten sich die Gruppen in verschiedene Richtungen. Ein 16-Jähriger gab an, von einem Stein am Kopf getroffen und dadurch leicht verletzt worden zu sein, heißt es im Bericht weiter. Ein 18-Jähriger sowie eine 21-Jährige erhielten jeweils einen Schlag ins Gesicht. Die Polizei fand die Täter, die diese Körperverletzungsdelikte begangen haben, in der der Nacht nicht mehr.

Grund für die Massenschlägerei noch unklar

Warum es überhaupt zu der Auseinandersetzung kam, blieb zunächst im Dunklen und bedarf laut Polizei weiterer Ermittlungen. Im Zuge von Personenkontrollen in diesem Zusammenhang wehrte sich ein 22-jähriger Mann gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Beamten derb. Die Polizei nahm den Mann aufgrund seines aggressiven Verhaltens und um weitere Störungen zu verhindern in Gewahrsam.