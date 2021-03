Maskenverweigerer in Ravensburg schlägt Busfahrer ins Gesicht

Ein Maskenverweigerer hat in Ravensburg einen Busfahrer ins Gesicht geschlagen und hinzugerufene Polizisten verletzt. Grund für den Ausraster am Freitagabend an einer Haltestelle in Weißenau war der Hinweis des Busfahrers auf die geltende Maskenpflicht, wie die Polizei mitteilte. Der Busfahrer sprach demnach zwei 20 und 22 Jahre alte Personen beim Einsteigen in seinen Bus auf den nicht getragenen Mund-Nasen-Schutz an. Der 20-jährige Mann wollte trotzdem in den Bus einsteigen und schlug dem Busfahrer mehrfach ins Gesicht. Daraufhin flüchtete er mit seiner Begleitung. Die Polizei fand ihn aber wenig später in einem Einkaufszentrum, wo sich der 20-Jährige heftig gegen die Maßnahmen der Polizei wehrte und zwei Beamte verletzte, wie es im Polizeibericht heißt. Eine 32-jährige Polizistin habe aufgrund von Schmerzen ihren Dienst umgehend beenden müssen, ihr 23-jähriger Kollege erlitt demnach Prellungen, konnte aber weiterarbeiten. Gegen den mutmaßlichen Schläger wird nun in mehreren Angelegenheiten ermittelt.