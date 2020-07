Maskenverkauf erbringt 5000 Euro für Rutenfest-Rettung

Von Schwäbische Zeitung

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr bei Spaltenstein tödlich verunglückt.

Laut Polizei fuhr der 42 Jahre alte Mann auf der L 328b aus Richtung Schnetzenhausen nach Efrizweiler, als er aus bislang unbekannter Ursache in einer scharfen Rechtskurve bei Spaltenstein in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Auto zusammenstieß. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. „Trotz Reanimationsmaßnahmen ist er noch an der Unfallstelle verstorben“, sagt ein Polizeisprecher gegenüber der SZ.