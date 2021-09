Maskenpflicht auf dem Ravensburger Wochenmarkt entfällt ab Samstag

Auf dem Ravensburger Wochenmarkt und auf dem Wochenmarkt in der Weststadt gilt ab Samstag bzw. ab Mittwoch keine generelle Maskenpflicht mehr. Außer in Situationen, in denen der Mindestabstand zu einer anderen Person von 1,5 Metern nicht zuverlässig eingehalten werden kann. Dann schreibt die aktuell gültige Coronaverordnung des Landes das Tragen einer Maske vor.

Die Stadtverwaltung setzt damit auf mehr Eigenverantwortlichkeit und weist darauf hin, dass diese Regelung überall in der Innenstadt gilt. Im Freien muss eine Maske getragen werden, wenn der Mindestabstand zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann. An Tagen mit vielen Besuchern in der Innenstadt und auf den Wochenmärkten empfiehlt die Stadt aber grundsätzlich das Tragen einer Maske.