Maskenpflicht auf dem Ravensburger Wochenmarkt entfällt

Die Maskenpflicht auf dem Ravensburger Wochenmarkt fällt weg. Ab Samstag, 16. April, setzt die Stadt Ravensburg bei Besuchern und Marktbeschickern auf Freiwilligkeit. Die neue Coronaverordnung gebe keine Rechtsgrundlage mehr für eine Maskenpflicht her, teilte die Stadtverwaltung auf Nachfrage von Schwäbische.de am Mittwoch mit.

Die Maskenpflicht galt zuletzt durchgängig seit Ende November 2021 – schon zuvor hatte die Stadt in Phasen, in denen sich die Infektionslage zuspitzte, eine Maskenpflicht für den Markt verhängt.

Diskrepanz der Regeln am vergangenen Samstag

In der Vorwoche war eine Diskrepanz der Regeln aufgefallen: Am Samstagmorgen auf dem Wochenmarkt herrschte Maskenpflicht und beim Lichterfest am Abend desselben Tages waren Tausende Besucher ohne Maske in der Stadt unterwegs.

Stadt empfiehlt bei Gedränge weiterhin Maske

Für den Wochenmarkt empfiehlt die Stadtverwaltung allerdings weiterhin das Tragen einer FFP2- oder OP-Maske, insbesondere dann, wenn der Mindestabstand zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.

Auch die Abstands- und Hygieneregeln sollten möglichst beachtet werden, sagt Stadtsprecher Timo Hartmann mit Verweis auf die weiterhin vergleichsweise hohe Inzidenz im Landkreis Ravensburg.