Maskenbefreiung: Narren eröffnen in Ravensburg die Fasnet

Auch im 50. Jahr seit Gründung haben am Mittwochabend drei Böllerschüsse vom Mehlsack die Narren der Schwarz-Veri-Zunft in Bewegung versetzt, die sich am Obertor versammelt hatten. Eröffnet wurde die Fasnet am Abend mit der Maskenbefreiung auf dem Gespinstmarkt.

Doch schon eine Weile bevor etwas zu sehen war, dröhnten Schalmeien, Fanfaren und Trompeten von der Marktstraße durch die Markthalle herüber, ehe der Narrenzug auf dem Gespinstmarkt einmarschierte. Mit dabei waren auch die Narrenzünfte Lindau, Bavendorf, Grünkraut, Oberzell, Vogt, Weissenau, Oberhofen, Christoph Stehle (Milka) und die CDU-Stadträte August Schuler, Helmut Grieb und Rolf Engler.

Die Lindauer zeigten ihren Butzentanz mit Butzenteufel, der normalerweise nur in Lindau aufgeführt wird. Es folgten der Krattlertanz und das Räuberspiel – der Galgen wurde gesetzt –, und die Butzhansel wurden aus dem Turm befreit. Diese müssen sich immer spätestens mit dem letzten Glockenschlag zur Mitternachtsstunde wieder im Turm befinden.

Als Höhepunkt gab es dann die Feuerbeschwörung der Hexenliesel vom Pfannenstiel (Foto). Unter der Regie des Hexenteufels und mit vielen Beschwörungsformeln kochten sie am Gespinstmarkt einen Trunk, der die kranken, müden Geister wieder zum Leben erwecken soll. Danach zogen die Narren in den benachbarten historischen Schwörsaal, wo zum ersten Mal der Fasnethock stattfand.