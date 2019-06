Maserati übersehen und nach Unfall weitergefahren

Rund 15 000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Samstag gegen 12.40 Uhr auf der Bundesstraße 30 ereignet hat. Ein 75-jähriger Daimler-Benz-Lenker fuhr nach Polizeiangaben auf der Bundesstraße von Friedrichshafen kommend in Richtung Ravensburg. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er einen rechts neben sich befindlichen Maserati, dessen 54-jähriger Fahrer bis zum Stillstand abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern.

Ein hinter dem Maserati fahrender Daimler-Benz-Fahrer konnte trotz Vollbremsung einen Auffahrunfall nicht verhindern. Der 75-Jährige bemerkte von all dem nichts und fuhr weiter in Richtung Ravensburg. Erst durch die Hinterherfahrt eines Unfallzeugen wurde der 75-Jährige auf den Verkehrsunfall aufmerksam und kehrte an die Unfallstelle zurück. Der nicht mehr fahrbereite Daimler-Benz des 42-Jährigen musste abgeschleppt werden.