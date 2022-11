„Marys Abenteuer“ begeistert Publikum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Titel „Marys Abenteuer“ begeisterten Schüler und Schülerinnen des Ballettstudios Alina Mihaila Jung und Alt mit dem zauberhaften Kindermädchen Mary Poppins. In einer eigens liebevoll inszenierten Fassung des Klassikers präsentierten sich über hundert Tanzschüler und -innen im Alter von vier bis 24 Jahren. An drei Aufführungen zeigte das Ballettstudio ein Potpourri aus klassischem Ballett, Modern Dance, Charaktertanz und Theaterspiel einem 900-köpfigen Publikum in der Schmalegger Ringgenburghalle.

Mary Poppins, gespielt und getanzt von Anne Koch, nimmt die zwei Kinder Jane (Luisa Zoll) und Michael (Lorenz Steinle) mit auf zahlreiche magische und unvergessliche Abenteuer. Süße Pinguine watschelten gekonnt auf die Bühne und die Pferde ritten synchron im Galopp. Faszinierend an den ersten Szenen mit den jüngsten Tänzerinnen waren die strahlenden Kindergesichter. Ein klassischer Walzer begleitet Jane und Michael in den Schlaf. Die beiden Kinder träumen von der farbenfrohen Welt unter Wasser. Durch den wunderbaren Regentanz erwachten sie und schon bald schien die Sonne wieder und ließ die Blumen erblühen.

Ein wahres Kunstwerk war das Tanzstück zur klassischen Melodie „Superkalifragilistikexpialigetisch“. Hierbei bewegen sich nicht nur die Füße der Tänzerinnen blitzschnell, sondern sie zeigten auch, dass sie ihre Hände perfekt in verschiedenen Klatschbewegungen koordinieren können. Von ruhig und klassisch bis hin zu peppig, schwungvoll und jazzig – die abwechslungsreichen musikalischen Komponenten sowie die immer passende und farbenfrohe Kostümvielfalt ergänzten dieses bezaubernde Tanzstück.

Beeindruckt ist das Publikum nicht nur von den anmutigen Charaktertänzen, sondern auch von der Ballerina, die hochkonzentriert auf den Zehenspitzen über die Bühne tänzelt. Auf dem Dach mit den Kaminfegern, die die Zuschauer mitreißen, endet schließlich das Abenteuer. Mit großem Applaus werden alle Schüler und Schülerinnen zum Finale nochmals auf der Bühne empfangen.

Das Ensemble hat eineinhalb Stunden Höchstleistung hinter sich. Absolute Körperbeherrschung, Gelenkigkeit und die Gabe, dem Publikum den Anschein von Leichtigkeit zu vermitteln. Für die Aufführungen wurde sechs Monate lang geprobt und organisiert. Die strahlenden Kinderaugen, die stolzen Eltern, die fröhliche Stimmung – es hat sich gelohnt!