Martinimarkt lädt zum Bummeln ein

Der traditionelle Martinimarkt findet von Freitag, 15., bis Samstag, 16. November, in der Ravensburger Altstadt rund um den Marienplatz statt. Am Freitag und Samstag beginnt das Markttreiben an den Ständen auf dem Marienplatz, in der Kirchstraße und in der Bachstraße um 8 Uhr, teilt die Stadt mit. Am Freitag haben die Stände bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag laden die Stände zum entspannten Bummeln bis 18 Uhr ein.

Den Besucher erwartet alles rund um den Haushalt wie Werkzeug, Geschirr, Haushaltsgeräte und Putzmittel. Außerdem gibt es Selbstgemachtes, Herbstliches und Weihnachtliches. Der Jahrmarkt zum Winteranfang hat laut Mitteilung eine lange Tradition und wurde nicht wie heute zum Anlass eines Shoppingtages genommen, sondern er kündigte das Ende eines Wirtschaftsjahres an. Für Mägde und Knechte sei dies auch der Tag gewesen, an dem sie ihren Lohn ausgezahlt bekamen. So komme es nicht von ungefähr, dass man auch heute noch vor allem Dinge des täglichen Bedarfs auf dem Markt findet.