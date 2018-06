Martin Volz ist der schnellste Arzt auf dem Rad

Bei der Deutschen Meisterschaft im Mountain-bikemarathon der Ärzte und Apotheker in Albstadt hat Martin Volz seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Der Arzt der Ravensburger Sportklinik sicherte sich den Titel in Albstadt.

Die Bedingungen im Vergleich zum Vorjahr waren deutlich schwieriger. 2017 hatte sich Martin Volz in der Hitze von Albstadt den Sieg in der Altersklasse Masters geholt. In diesem Jahr war die 46 Kilometer lange Strecke beim Kurzmarathon allerdings durch die Regenfälle sehr nass, die schlammige Strecke sorgte für erschwerte Bedingungen.

Martin Volz ließ sich von den äußeren Bedingungen aber nicht irritieren, verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr und durfte sich wieder das Meistertrikot mit den Farben der deutschen Flagge überziehen. Neben dem Engadiner Ski-Marathon, wo Volz seit Jahren auf den Langlaufskiern mitfährt, ist das Radfahren und das Rennen in Albstadt der zweite sportliche Höhepunkt des Jahres für den Ravensburger.

Volz ist neben seiner Tätigkeit in der Sportklinik unter anderem Mannschaftsarzt der Ravensburg Towerstars (Deutsche Eishockey-Liga 2) , des FV Ravensburg (Fußball-Oberliga) und des Mountainbikteams Centurion Vaude.