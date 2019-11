Martin Schmitt in der Zehntscheuer

Der bayerische Musikkabarettist Martin Schmitt gastiert mit seinem „Bässdoff“-Programm am Freitag, 8. November, ab 20 Uhr in der Ravensburger Zehntscheuer. Mit ihm ist ein Pianist, ein Sänger und ein Unterhaltungskünstler mit Gespür für scharfsinnigen Humor zu erleben, heißt es in der Ankündigung. Kürzlich gewann er die Deutsche Kabarettmeisterschaft 2018/19. Ihn zeichnen eine gelungene Mischung aus kabarettistischer Moderation, anspruchsvollem Boogie-Piano, Spaß an Blues und Pop und die Leidenschaft für selbstironische und nachdenkliche eigene Songs aus. Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro, ermäßig 16 Euro und sind erhältlich in der Ravensburger Tourist-Info, im Musikhaus Lange und beim Ticketservice der „Schwäbischen Zeitung“ unter tickets.schwaebische.de. Foto: Sylvia Groesswang