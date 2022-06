Martin Masak kehrt als Trainer zum EV Ravensburg zurück

Martin Masak übernimmt beim EV Ravensburg wieder die sportliche Verantwortung für die erste Mannschaft, die in der neuen Saison in der bayerischen Eishockey-Bezirksliga an den Start gehen wird. Masak stand bereits von 2016 bis 2020 vier Spielzeiten lang an der Bande und hat laut Mitteilung aus den Ravensburger Eigengewächsen eine Mannschaft geformt, die zuletzt beständig um die Play-offs in der Regionalliga Südwest mitspielen konnte.

„Martin Masak ist ein Trainer, der zum EVR und den Spielern, die im Verein groß geworden sind, passt,“ sagt der EVR-Vorsitzende Winfried Leiprecht über den Rückkehrer. EVR-Sportvorstand Dieter Breuer ist überzeugt davon, dass Masak auch für den Neustart unter dem Dach des bayerischen Landesverbandes der richtige Mann an der Bande ist. „Er muss das Team nun für die Bezirksliga begeistern und gleich in der ersten Saison ernsthaft um den Aufstieg in die Landesliga mitspielen“, sagt Breuer über die sportliche Herausforderung.

Martin Masak kam 1999 aus Tschechien nach Deutschland. 688 Spiele hat der Verteidiger in seiner aktiven Karriere absolviert. Er stand für Dresden, Crimmitschau, Lausitz, die Ravensburg Towerstars und für den EV Lindau auf dem Eis. In Lindau trainierte Masak sowohl das Bayernligateam als auch Jugendmannschaften, bevor er 2016 zum EVR kam.

Vor zwei Jahren hörte Masak aus persönlichen Gründen zunächst auf, für ihn übernahm Martin Valenti. „Er musste in den beiden Corona-Wintern unter widrigen Bedingungen das Team zusammenhalten und war am Schluss mit der Mannschaft sportlich erfolgreich“, lobt Leiprecht Valentis Arbeit. „Wir sind Martin Valenti sehr dankbar, dass er seinen Teil dazu beigetragen hat, dass der Verein diese schwere Zeit unbeschadet überstanden hat.“ Valenti habe vor allem einige junge Spieler ans Team herangeführt, mit denen Masak nun neu aufbauen kann. Unter Valenti erreichte der EVR in seiner letzten Saison in der Regionalliga Südwest sicher die Play-offs, in denen es dann allerdings das schnelle Aus gegen Stuttgart gab.