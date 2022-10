Martin Kordic liest aus seinem neuen Roman

Der Autor Martin Kordic liest am Mittwoch, 12. Oktober, um 20 Uhr in der Buchhandlung Ravensbuch (Marienplatz 34) aus seinem Roman „Jahre mit Martha“, laut Veranstaltern ein „mitreißender Roman über Machtverhältnisse und über die Frage nach dem Gleichgewicht der Welt“: Željko ist 15, als er sich in Martha verliebt. Sie hat, was Željko sich sehnlichst wünscht: Bücher, Bildung und Souveränität. Mit Martha besucht er zum ersten Mal ein Theater, sie spricht mit ihm, wie sonst niemand mit ihm spricht. Mit Marthas Liebe wächst Željkos Welt. Doch welche Welt ist es, die er da betritt, und wen lässt er dafür zurück?

Martin Kordic arbeitet seit mehr als zehn Jahren als Lektor in Buchverlagen. „Jahre mit Martha“ ist sein zweiter Roman.

Karten für die Lesung gibt es zum Preis von 12 Euro bei Ravensbuch und in der Tourist Information Ravensburg.