Markus Hepp spielt sein erstes Solo

Eigentlich hat er der Stadt und dem Theater Ravensburg vor zwei Jahren den Rücken gekehrt: Seither lebt Markus Hepp, lange Jahre Ensemblemitglied am Theater Ravensburg, der Liebe wegen in Nürnberg. In einigen Stücken blieb er dennoch weiterhin präsent. Und nun haut er richtig auf die Pauke und bringt sein erstes eigenes Solostück auf die Bühne. Premiere ist 15. Februar im Theater Ravensburg.

Über 30 Jahre lang stand Hepp mehr oder weniger ununterbrochen auf der Bühne. Da war irgendwann die Luft raus. „Ich hatte die Nase voll, obwohl die Schauspielerei mein Traumberuf ist“, sagt der gelernte Offsetdrucker. So arbeitete er in der fränkischen Metropole in seinem Ursprungsberuf und drehte eine paar Runden als Fahrer von Behindertentransporten. Zwischendrin spielte er noch in „Die 39 Stufen“ und „Willkommen in deinem Leben“ in Ravensburg. Im Sommer klopfte Regisseur Karsten Engelhardt zart an und fragte an, ob Hepp eventuell in „Der letzte der feurigen Liebhaber“ eine Rolle wolle? Er wollte. Und blieb dem Theater Ravensburg auf diese Weise weiterhin erhalten.

Sich den Text „zurechtgeknetet“

Bald könnten es noch mehr Einsätze in der alten Heimat werden: Denn das Solo „Ausblick auf das Paradies“ hat sich Hepp quasi selbst auf den Leib geschrieben. Darin geht es um Elling, der nicht nur als autistisch-ängstliche Hauptfigur durch einen Roman, sondern auch durch etliche Spielfilme geistert. Gemeinsam mit Regisseurin Kathleen Draeger-Ostermeier, die am Staatstheater Nürnberg gearbeitet hat, knetete sich Hepp „den Text zurecht“, wie er sagt. Die beiden haben einen Haufen Passagen gestrichen, Übersetzungsfehler aus dem Norwegischen geglättet und aus dem Roman ein Stück gemacht, in dem der 51-Jährige Ravensburger gut eine Stunde lang zu Hochform auflaufen kann.

Und siehe da: Nach der selbst verordneten Pause ist die Lust am Spielen nun wieder da. So sehr sogar, dass ihm nicht mal das Textlernen, was für Hepp eigentlich immer das Schlimmste war, groß was ausmacht. Das Ganze flutscht – seit Anfang Dezember wird geprobt, was das Zeug hält. Auch wenn es eine Weile gedauert hat und er jede Menge Stücke durchschauen musste: Mit „Elling“ ist Hepp nun glücklich. Weil das Solostück Tragisches mit Komischem verbindet. Elling hat Hepps Worten zufolge eine „besondere Sicht auf die Welt“, ist so kontaktscheu, dass er weder ans Telefon geht noch die Wohnungstür öffnet, aber bei alldem trotzdem „auch ein liebenswerter Kerl“. Der, auch wenn er bei den Nachbarn häusliche Gewalt beobachte, nicht in der Lage sei, irgendwie darauf zu reagieren. Laut Hepp will sein Soloabend durchaus auch die Frage aufwerfen, „was denn eigentlich normal ist“.

Am 16. Februar wird das Stück gleich nochmal gegeben, und je nach dem, wie zahlreich das Publikum strömt, wird Hepp damit künftig öfter in Ravensburg gastieren. Darüber hinaus bringt er sein Solo auch in Nürnberg und möglicherweise noch in anderen Städten auf die Bühne. Eine Rückkehr nach Oberschwaben schließt der 51-Jährige, der eine Weile gebraucht hat, um die Schönheiten der Großstadt schätzen zu lernen, freilich kategorisch aus: „Ich möchte bei meiner Frau sein“, stellt Hepp klar. Und die ist nun mal bei der Stadt Nürnberg angestellt.

Trotzdem: Wenn er hier ist, wie beispielsweise zum 90. Geburtstag seiner Mutter, fühlt er sich jedesmal großartig. „Schließlich ist und bleibt Ravensburg meine Heimat.“

Markus Hepps Solostück „Ausblick auf das Paradies“ hat am Donnerstag, 15. Februar, 20 Uhr, Premiere im Theater Ravensburg. Die zweite Aufführung schließt scih am Freitag, 16. Februar, 20 Uhr, an.