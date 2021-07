Marktschwärmerei begrüßt erste Kunden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit drei Wochen ist die erste Marktschwärmerei in Ravensburg eröffnet. Dort können hochwertige Lebensmittel aus der Region eingekauft werden. Das Besondere: der Einkauf wird online getätigt unter der Adresse www.marktschwaermer.de. Annahmeschluss für die Bestellungen ist jeweils mittwochs um 24 Uhr. Die Waren werden dann jeden Freitag zwischen 17 und 18.30 Uhr in der Schwärmerei an den Kunden übergeben. Die Marktschwärmerei befindet sich in den „Lebensräumen für Jung und Alt“ der Stiftung Liebenau in der Weinbergstraße 11 in Ravensburg.

„Bei der Wahl unseres Essens treffen wir weitreichende Entscheidungen und das dreimal am Tag“, sagt Katrin Heilig, die Gründerin der Marktschwärmerei Ravensburg. „In Zeiten, in denen Themen wie Industrialisierung der Landwirtschaft, Überfischung der Meere, artgerechte Tierhaltung und Lebensmittelverschwendung uns täglich beschäftigen, suchen viele Menschen nach Möglichkeiten, wie sie ihren Beitrag leisten können, für die Gesellschaft und die Umwelt. Deshalb ist mir persönlich wichtig, dass es einen direkten Kontakt zwischen Produzent und Verbraucher geben kann. Die Marktschwärmerei bietet dafür einen idealen Rahmen.“

Bei der Marktschwärmerei sind die Lebensmittel-Erzeuger im Wechsel persönlich vor Ort, stellen sich vor, beantworten Fragen und klären auf. Die Kunden schätzen nicht nur die guten Lebensmittel, die im Schnitt nur 16 Kilometer gereist sind, bevor sie im Einkaufskorb landen, sondern auch die unkomplizierte Möglichkeit mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die ihr Essen machen.

„Hier sehe ich, was unsere Region alles zu bieten hat, wie meine Lebensmittel hergestellt werden und entdecke neben den Grundnahrungsmitteln auch immer wieder kleine Besonderheiten wie zum Beispiel Malabarspinat, Honigsenf oder Rapskissen. Da die Erzeuger ihre Preise selbst bestimmen, weiß ich, dass sie einen fairen Preis für ihre Arbeit bekommen, was mir persönlich sehr wichtig ist“, so Bozena Volmer, die als eine der ersten Kund*innen in der Schwärmerei bestellt hat. Durch die vorherige Bestellung und Bezahlung ist gewährleistet, dass die Erzeuger genau planen können und somit unnötige Transportwege und Kühlkosten vermieden werden.

Wer Interesse hat, als Erzeuger bei der Marktschwärmerei mitzumachen, meldet sich bei Gastgeberin Katrin Heilig, heilig.katrin@gmx.de. Kunden können sich auf der Internetseite direkt, kostenlos und unverbindlich anmelden. Es gibt keine Bestellpflicht und keinen Mindestbestellwert. Für Interessierte, die kein Internet nutzen, gibt es eine Bestellmöglichkeit vor Ort, jeden Dienstag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr.