„Marketing, das kann doch jeder, oder!?“ lautete die Ausgangsfrage, die sich rund 25 Schüler der Junior Business School des AEG und Marketingleiter Markus Horn bei der Hymer AG stellten. In lockerer Atmosphäre plauderte der Experte aus dem Hymer-Nähkästchen und vermittelte den aufmerksamen Zuhörern ganz nebenbei Fachwissen: „Marketing ist alles andere als ein Ponyhof. Hier zählen Daten und Fakten, schließlich wollen wir Emotionen verkaufen. Und das ist nur mit einem Gesamtkonzept möglich.“

Mit bildhafter Sprache und kurzweiligen Ausführungen brachte Horn den – großteils – AEG-Schülern aus Ravensburg den Vorteil strategischer Partnerschaften, die Konkurrenz- und Absatzanalyse sowie den Marketingplan („die Bibel der Abteilung“) näher. Außerdem erklärte er, dass Hymer wohl niemals in der Bravo inserieren wird, da die Leser nicht der eigentlichen Zielgruppe entsprechen.

Das Verständnis der Schüler war geweckt und so zögerten sie nicht, weitere Verständnisfragen zu stellen. Wer für die Facebook-Seite des Betriebes verantwortlich sei, beantwortete Horn mit dem Hinweis auf die hauseigene Social-Media-Stelle und der Frage nach dem Gewicht der Wohnmobile wurde er mit der Angabe von rund 2,4 Tonnen gerecht.

Über den Tellerrand

Jürgen Straub, Lehrer und Leiter der Junior Business School, quittierte die Ausführungen des Referenten und das Engagement seiner Zöglinge mit einem breiten Lächeln. „Wie die Unternehmen immer wieder auf die Schüler eingehen, ist wirklich toll“, erklärt Straub auch rückblickend auf die bereits absolvierten Termine bei unter anderem der Sparkasse Ravensburg, MTU, IHK, Vetter, Bosch, Ravensburger und Daimler. „Mit unserem Konzept bieten wir den Schülern Inhalte an, die über den Lehrplan hinausgehen. Außerdem können wir sie frühzeitig an die Anforderungen des Berufslebens heranführen“, zählt Straub die Vorteile der wöchentlichen Junior Business School auf. Im Anschluss an die weiteren Termine, beispielsweise bei Vaude und der Schwäbischen Zeitung, erhalten die eifrigen Teilnehmer eine spezielle Bescheinigung. Für das nächste Schuljahr haben sich bereits 30 Schüler angemeldet. Doch zurück zum Marketing-Vortrag.

Neben der Theorie forderte Horn die Schüler auch zur Eigeninitiative, respektive zur Entwicklung einer Marketing-Kampagne auf. „Am Montag werden wir das Modell Hymercar auf den Markt einführen. Dafür sollten sie noch eine knackige Headline kreieren, Ideen für die PR-Begleitung entwickeln und einen Medienplan erstellen.“ Innerhalb weniger Minuten wussten die Schüler mit gewieften Akzenten zu überzeugen und beeindruckten den Marketingleiter sichtlich.

Die Besonderheit des AEG-Programms sieht Markus Horn in der wechselseitigen Befruchtung: „Einerseits können wir spezielles Wissen vermitteln, andererseits lernen wir potenzielle Nachwuchskräfte direkt hier im Unternehmen kennen.“ Abschließend konnten die Schüler ihre Stärken und Schwächen mit Hilfe einer Potenzialanalyse bestimmen.