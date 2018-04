Marken und der virtuellen Welt auf der Spur

„Marken- und Erlebniswelten – gestern, heute, morgen“ lautet der Titel der vierten Jahrestagung des Zentrums für empirische Kommunikationsforschung (ZEK), der am Donnerstag, 26. April, in der Aula der DHBW Ravensburg stattfindet. Der Vormittag ist analogen und digitalen Markenerlebnissen gewidmet. Am Nachmittag geht es ums Forschen in realen und virtuellen Welten. Der Eintritt ist frei.

Das Zentrum für empirische Kommunikationsforschung bündelt und forciert die Forschungsaktivitäten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg (DHBW) im Bereich der innovativen Marktforschung. Ein Schwerpunkt bei der diesjährigen Tagung des ZEK sind laut Pressemitteilung der DHBW erfolgreich Marken. Die Referenten beleuchten unter anderem das Thema Marke DHBW, die es seit 40 Jahren in der Region Bodensee-Oberschwaben gibt. Welchen Wandel die Markenführung in den vergangenen Jahrzehnten allgemein durchlebt hat, dieser Frage widmet sich Mathias Hassenstein, Professor für Mediendesign. Die Markenwahrnehmung durch eine erweiterte und virtuelle Realität beleuchtet Fabrizio Palmas, Creative und Technical Director der Firma Straightlabs, Grünwald.

Den Erlebniswelten nähert sich Professor Stefan Luppold, Studiengangsleiter Messe-, Kongress- und Event an der DHBW Ravensburg in seinem Vortrag „Erlebnisökonomie und Live-Kommunikation“. Ohne Zweifel ebenfalls eine Erlebniswelt sind Museen. Susanne Hinzen ist Direktorin des Erwin Hymer Museums in Bad Waldsee, sie spricht über „Museen – Instrument der Kommunikation für Marken und mehr“.

Reale und virtuelle Welten interessieren auch die Forscher. Das Thema „Mit allen Sinnen zum Erfolg – Einsatz von Virtual und Augmented Reality in der sensorischen Marktforschung“ beschäftigt auf der Tagung Joachim Haag, Managing Director bei der Firma Isi, Göttingen. Weiter geht es mit „Virtuelle Marktforschung im Automotive Bereich“ von Sabine Thermann von der Gesellschaft für innovative Marktforschung, Heidelberg.

Zusammengefasst wird der Tag am Ende bei einem Couchgespräch „Schöne neue virtuelle Welt? Perspektiven für Marketing und Marktforschung“. Michael Reidel, Ressortleiter Marketing, Horizont, hakt noch einmal bei den Referenten das Tages nach.