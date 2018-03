Mark Twain ist im Theatercafè

Die Schauspieler Jutta Klawuhn und Bernd Wengert präsentieren am Donnerstag, 22. Februar, erstmals um 20 Uhr im Theatercafe in Ravensburg ihr neues Lesungsprogramm „Mark Twain sieht sich um in der Welt und staunt“.

Mark Twain, der literarische Vater von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, war ein begeisterter Vielfahrer, heißt es in der Pressemitteilung. Auf der ganzen Welt habe er sich umgesehen und gestaunt. Ob als Lotse auf dem Mississippi, als Reporter auf Hawaii oder als Tourist und Vortragsreisender in Europa – überall habe ihn seine Neugier (und die Aussicht auf Honorare) hingezogen. Seine Erlebnisse und Beobachtungen, die er an fremden Orten, mit fremden Kulturen und fremden Menschen machte, verwandelte er laut Veranstalter mit humorigem Auge und frecher Zunge zu literarischen Leckerbissen.

In Heidelberg mokierte er sich demnach über die „schreckliche deutsche Sprache“. In Berlin dinierte er mit Wilhelm II. Aus einer harmlosen Wanderung in den Schweizer Bergen wurde eine halsbrecherische Expedition. Nirgends und niemand sei vor seiner satirischen Feder sicher gewesen, heißt es. Und weil er so viel unterwegs war, schrieb er hunderte von Briefen an seine über alles geliebte Ehefrau Livy, die ihn auch von einer anderen Seite zeigten: als liebevollen, besorgten Ehemann und Vater.

Karten gibt es unter Telefon 23364 und im Internet unter www.theater-ravensburg.de.