Mario Hines kehrt nach Ravensburg zurück

Einer der erfolgreichsten Widereceiver der Ravensburg Razorbacks kehrt nach vier Jahren wieder zurück nach Oberschwaben. Mario Hines verstärkt in der kommenden Saison in der German-Football-League 2 Süd beim letztjährigen Vizemeister das Trainerteam. Der 31-Jährige soll sich bei den Razorbacks um die Receiver kümmern.

Nach der Footballsaison 2014 bei den Ravensburg Razorbacks wechselte Mario Hines, der schon Erfahrungen beim Profiteam des diesjährigen Super-Bowl-Gewinners Philadephia Eagles gesammelt hat, zu den Bonn Gamecocks. Auch dort spielte sich der US-Amerikaner wie in Ravensburg in die Top fünf der GFL-2-Receiver. Ende 2015 beendete Hines seine aktive Karriere. Nach seiner Rückkehr in die USA machte er sich als Fitnesstrainer selbstständig und hilft seitdem jungen Spielern in den USA, sich weiterzuentwickeln.

Den Kontakt zu den Ravensburg Razorbacks ließ Hines jedoch nie abreißen. „Die Razorbacks stehen vor der Aufgabe, die GFL 2 Süd zu gewinnen. Ich will dabei helfen, die Dynamik und das Momentum des vergangenen Jahres zu nutzen, um 2018 die Meisterschaft zu gewinnen“, wird Hines in einer Pressemitteilung der Razorbacks zitiert.

Gilligan freut sich über Hines

Der 31-Jährige wird in der Saison 2018 das Coaching der Receiver der Ravensburg Razorbacks übernehmen und soll vor allem das Passspiel der Razorbacks deutlich weiterentwickeln. Bereits als Spieler 2013 und 2014 übernahm Hines auch Traineraufgaben bei den Ravensburgern. „Ich bin mir sicher, Mario passt super in die homogene Coachingcrew und wird uns neue Impulse bringen“, freut sich Razorbacks-Cheftrainer John Gilligan über seinen neuen Receiver-Trainer. Mit Hines erhofft sich Gilligan ein gefährlicheres Passspiel als in der vergangenen Saison, als die Razorbacks mit Quarterback Will Benson vor allem mit Laufspielzügen erfolgreich waren.

Die Saison für Ravensburg in der GFL 2 Süd beginnt am Sonntag, 22. April, mit der Partie im Weingartener Lindenhofstadion gegen den Aufsteiger Straubing Spiders. Eine Woche zuvor gibt es ein öffentliches Testspiel der Razorbacks beim österreichischen Erstligisten Blue Devils Hohenems.