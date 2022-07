Marinechor singt Shanties und Seemannslieder

Zu einer musikalischen Reise über die Meere der Welt laden der Marinechor Aulendorf und der Förderverein Aktiv für Senioren am Freitag, 5. August, um 15.30 Uhr ein. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Haus der Betreuung und Pflege am Mehlsack durchgeführt.

In der Seestraße 26, erwartet die Besucher auf der Terrasse ein buntes Programm aus altbekannten Shanties, die jeder mitsingen kann und Seemannsliedern, heißt es in einer Vorschau. Die circa 25 Sänger werden von Schifferklavier, Gitarre und Mundharmonika begleitet. Als Gast singt Eva Meier-Böhme mit ihrer markanten Altstimme die Lieder „Seemann, deine Heimat ist das Meer“ und „Ein Schiff wird kommen“. Aber auch so bekannte Lieder wie „La Paloma“ und „Capitano“ werden wieder zu hören sein. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im Kellersaal statt. Der Eintritt ist frei. Gäste sind willkommen.