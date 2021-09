Marienplatzgarage erreicht Goldstandard

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Tiefgarage unter dem Marienplatz zählt zu den herausragenden Einrichtungen ihrer Art. Das bestätigt die European Parking Association, die sich für die Servicequalität und Sicherheit der Parkraumbranche engagiert. Rund ein Jahr nach der Inbetriebnahme der komplett sanierten Einrichtung hat die internationale Gesellschaft die Marienplatzgarage mit dem Gold Award ausgezeichnet. „Das macht uns besonders stolz und zeigt, dass wir die Herausforderungen der Rundumerneuerung auch nach dem strengen Maßstab der Branchenexperten gemeistert haben“, hält Dr. Andreas Thiel-Böhm in seiner Funktion als Geschäftsleiter der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) fest. Bei der Bewertung erreichte die Marienplatzgarage mit 94 von 100 möglichen Punkten ein herausragendes Ergebnis. Dabei wurden Aspekte der Beleuchtung, Einteilung der Parkbuchten, Fußgängerwege, Zufahrtsrampen und Sicherheitsausrüstung betrachtet – kurzum alles, was Komfort und Sicherheit in einem Parkhaus ausmacht.

Nach dem Brand 2014 war die Einrichtung über Jahre hinweg schrittweise erneuert und fit für die Zukunft gemacht worden. So zählen jetzt auch 34 E-Ladestationen zum Angebot, die bei steigender Nachfrage noch verdoppelt werden können. Ein energiesparendes LED-Beleuchtungssystem sorgt für gute Ausleuchtung und ein gutes Gefühl der Sicherheit in allen vier Untergeschossen. Im Ernstfall arbeiten automatische Brandmelde- und Sprinkleranlagen sowie eine Entrauchungsanlage. Die sichere Kommunikation von Einsatzkräften ist durch eine eigene Gebäudefunkanlage gewährleistet. All das läuft bei den Experten der TWS Netz GmbH zusammen. Sie arbeiten im Auftrag der RVV und bringen dort ihr Spezialwissen zum Leitstellenbetrieb ein. So ist das auch bei weiteren städtischen Parkierungseinrichtungen in Ravensburg seit einigen Jahren organisiert: Den Parkhäusern Bahnstadt, Rauenegg und dem Parkdeck Oberamtei sowie den P+R Parkplätzen in Weißenau und am Bahnhof. In Weingarten betreut die TWS Netz seit Mai dieses Jahres die Parkabfertigungsanlage am Kultur- und Kongresszentrum. „Mit solchen Dienstleistungen können wir unsere kommunalen Anteilseigner entlasten. Die TWS Netz übernimmt die technische Seite und organisiert dies mit spezifischem Know-how“, erläutert Andreas Thiel-Böhm. Darunter fallen unter anderem der 24/7-Service der Leitstelle, Betrieb und Entstörung der Parkabfertigungsanlagen, Gewährleistung von Sicherheitsstandards, vollumfängliche Funktionsbereitstellung aller technischen Gerätschaften von Kassenautomaten über Schranken bis zu Gepäckschließfächern.