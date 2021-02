Marco Mathis verlässt die Straße und kehrt auf die Bahn zurück

Arbeitgeber müssen überall dort Homeoffice anbieten, wo es möglich ist. Mit der am 27. Januar in Kraft getretenen Corona-Arbeitsschutzverordnung ist das Arbeiten von zu Hause aus verpflichtend, wenn dem keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Doch daran hält sich offenbar nicht jede Firma. In den vergangenen Tagen haben die „Schwäbische Zeitung“ Zuschriften erreicht, demzufolge Unternehmen sich querstellen würden und ihre Angestellten nach wie vor ins Büro zitierten.