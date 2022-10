Marc Vorderbrüggen wird Trainer der Bayreuth Tigers

DEL2-Club Bayreuth Tigers hat sich von Cheftrainer Robin Farkas getrennt – die Aufgaben übernimmt ab sofort der bisherige Assistenzcoach Marc Vorderbrüggen, der noch in der vergangenen Saison an der Seite von Peter Russell bei den Ravensburg Towerstars gearbeitet hatte.

„Wir mussten jetzt reagieren!“

„Die Entwicklung ließ keinen Handlungsspielraum. Wir mussten jetzt reagieren!“, begründete Tigers-Geschäftsführer Matthias Wendel auf der Vereinsseite der Bayreuther die Trennung von Farkas nach nur fünf Punkten aus neun Spielen. „Marc wird das Team übernehmen und hat unser vollstes Vertrauen. Wir können unsere Fans nur bitten, unseren neuen Head-Coach und das Team in den nächsten Wochen weiterhin zu unterstützen. Ich bin mir sicher, dass wir alle zusammen dann in Kürze eine andere, erfolgreichere Mannschaft sehen werden“, so Wendel weiter.

Der 29-jährige Vorderbrüggen hat in den zurückliegenden vier Spielzeiten bei den Towerstars gearbeitet. Dabei hat er auch Erfahrungen als DEL2-Interimscoach gesammelt, als Rich Chernomaz gegen Ende der Saison 2020/21 entlassen wurde und Vorderbrüggen übernahm.