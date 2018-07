Marc Vorderbrüggen wird EVR-Jugendtrainer

Marc Vorderbrüggen, zuletzt Co-Trainer beim Oberligisten Timmendorf und zuvor als Co-Trainer der Memminger Indians an der Bande, betreut künftig die U 20 und die U 17 des EV Ravensburg. Das teilte der EVR am Montag mit. Der Verein hat ihn demnach als zweiten hauptamtlichen Jugendtrainer neben Headcoach Alexander Rusch verpflichtet. Vorderbrüggen werde auch bei allen Trainings der jüngeren Mannschaften und bei der Laufschule des EVR mit auf dem Eis stehen.

Als Spieler war er für seinen Heimatverein ESV Kaufbeuren, die Eisbären Juniors Berlin, die U 18-Nationalmannschaft sowie für die Oberligisten Peiting, Schweinfurt und Timmendorf aktiv. Aufgrund der Folgen eines schweren Autounfalls musste er seine Spielerkarriere aufgeben und konzentrierte sich ganz auf eine neue Laufbahn als Trainer. Obwohl erst 25 Jahre alt, habe er als Coach schon beachtliche Erfahrungen vorzuweisen und aktuell die B-Lizenz erworben, heißt es in der Mitteilung weiter.

Beim EVR wird Vorderbrüggen für die U 20 und U 17 zuständig sein. Ihm zur Seite stehen für diese beiden Altersklassen Christoph Jäger und Bernhard Leiprecht, die beiden A-Lizenztrainer aus unseren eigenen Reihen. Der EVR und Vorderbrüggen haben sich auf eine Zusammenarbeit für die nächsten drei Spielzeiten verständigt. Der neue Nachwuchstrainer möchte in Ravensburg Aufbauarbeit über den Tag hinaus leisten. Mit dieser Einstellung passt er in das längerfristig angelegte EVR-Konzept. „Im Gespräch hat er durch klare Vorstellungen zum Umgang mit jungen Spielern, zu sportlichen Konzepten und auch zur sozialen Arbeit in einem großen Verein überzeugt. Er ist die ideale Ergänzung zu unserem Headcoach Alex Rusch und wird ein weiterer Taktgeber für den EVR sein“, ist Dieter Breuer, stellvertretender Vorsitzender und sportlicher Leiter, überzeugt.

Seine neuen Mannschaften spielen beide in Nachwuchsligen des Deutschen Eishockeybundes (DEB). Die U 20 tritt in der Division III an, die U 17 in der Division II. Die vergangene Saison habe gezeigt, dass der zeitliche Aufwand für nebenamtliche Trainer kaum noch machbar ist, heißt es in der Mitteilung des EVR weiter. Deshalb wurde damals kurzfristig Petr Zachar verpflichtet, der in der damaligen DNL 2 den EVR auf Platz vier führte und damit die sportliche Qualifikation für eine DEB-Liga auch in der neuen Saison schaffte. Der EVR hat sich entschieden, diese Position auch künftig hauptamtlich zu besetzen. Voraussetzung für den EVR war die Zustimmung des Werkausschusses des Gemeinderates zum neuen Eiszeitenrahmenplan. Dieser sieht künftig auch freitags Trainingszeiten des EVR vor.

Stefan Eberle pausiert

Headcoach der EVR-Jugend bleibt Alexander Rusch (B-Lizenz). Wegen des DEB-Sternekonzepts darf er als Trainer nur bei Spielen der Altersklassen U 15 und jünger auf den Berichtsbögen erscheinen. Ihm zur Seite stehen neben Uta-Dibowski (B-Lizenz) mit Fabian Prätz und Maik Dibowski zwei junge Trainer, die gerade ihre ersten Lizenzen erworben haben. In der Altersklasse U 7 und in der Laufschule setzt der EVR weiterhin auf Tatjana Rusch. Die läuferischen Qualitäten der Mannschaften bestätigten den Verein darin, bei den Jüngsten eine Trainerin aus dem Eiskunstlauf einzusetzen. In der nächsten Saison nicht mehr im Trainerteam steht Stefan Eberle, der einen Winter lang pausieren möchte.