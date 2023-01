Manuela Opromolla widmet sich in VHS-Vortrag dem Olivenöl

Manuela Opromolla wäre, wenn es den Begriff geben sollte, Olivenöl-Sommelière. Zusammen mit der Volkshochschule möchte sie Interessierten Olivenöle näher bringen. Sie spricht über das Thema „Wie finde ich ein gutes Olivenöl – Warum Preise, Auszeichnungen und Bio-Siegel nur wenig über die Qualität aussagen!“. Vorgesehen ist nach dem Vortrag, der am Montag, 23. Januar, von 18 bis 19.30 Uhr in der VHS Ravensburg, Gartenstraße 33, stattfindet, auch eine Verkostung. Wer teilnehmen möchte, muss sich zuvor anmelden. Anmeldeschluss ist schon am Montag, 9. Januar.

Referentin Manuela Opromolla geht der Frage nach, warum Menschen ein qualitativ hochwertiges Olivenöl kaufen und was sie sich davon erhoffen. Aber Olivenöl ist nicht gleich Olivenöl. Die Olivenöl-Expertin wurde im süditalienischen Auletta geboren. Ihre Familie beschäftigt sich seit fünf Generationen mit der Herstellung von Olivenöl.

Wer beim Vortrag über „Aulettas Gold“ dabei sein und sich von Manuela Opromolla für die Qualität von Olivenöl zu sensibilisieren lassen möchte, bezahlt eine VHS-Gebühr von 32 Euro. Die Probierbox mit Olivenöl für die Verkostung wird Teilnehmern vorab nach Hause geschickt. Die Kursgebühr erhöht sich in diesem Fall auf 47 Euro, schreibt die VHS in ihrer Pressemitteilung. Sie bittet um schriftliche Anmeldung für den Vortrag unter der Kursnummer 222.0106000.6. Weitere Infos gibt es unter Telefon. 0751/36199-11 oder Mail an: info@vhs-rv.r.de.