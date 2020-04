Manne Lucha lädt zur Telefonsprechstunde

Eine Telefonsprechstunde bietet Manne Lucha, Ravensburger Landtagsabgeordneter und Minister für Soziales und Integration, am Donnerstag, 9. April, von 16.30 bis 18 Uhr an. Bürger aus dem Wahlkreis können sich laut Pressemitteilung vorab per E-Mail an manfred.lucha@gruene.landtag-bw.de unter der Angabe ihrer eigenen Telefonnummer anmelden. Manfred Lucha ruft dann im Lauf seine Sprechstunde zurück. Es ist auch möglich, während der Sprechstunde unter der Telefonnummer 0751 / 35925260 anzurufen.