Mann zu zehn Jahren Haft wegen versuchten Ehrenmords verurteilt

Für zehn Jahre muss ein 46-jähriger aus Syrien stammender Mann ins Gefängnis, weil er im September vergangenen Jahres seine Ex-Frau in Berg zu töten versucht hat. Die Große Strafkammer am Landgericht, verurteilte den Mann bereits am dritten Verhandlungstag wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Ihr Ex-Mann wollte die 38-Jährige töten, weil sie sich einem anderen Mann zugewandt hatte. Nur Dank rascher, intensivmedizinischer Behandlung überlebte die Frau.

So einige Streitigkeiten müssen sich im Vorfeld der blutigen Tat ereignet haben. Von einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt ist die Rede. Auseinandersetzungen wegen des Sorgerechts für die gemeinsamen Kinder hat es gegeben. Und viel Zwist um eine offenbar schwierige, von Gewalt geprägte Beziehung, die darin gipfelte, dass die seit 2015 in Berg lebende Frau aus Syrien sich einem neuen Partner zugewandt hat.

Während der Verhandlung war immer wieder von „Ehrenmord“ die Rede. Die mehrfache Mutter hatte den Schritt gewagt, sich nicht nur – nach muslimischem Recht – scheiden zu lassen. Sie hat zudem wieder neu geheiratet. Einen anderen Syrer, den der Angeklagte während der Verhandlung nicht müde wird zu beschimpfen, ihn der Vergewaltigung zu bezichtigen und der Gier nach dem Kindergeld, das seine Ex-Frau erhält. Weil der Angeklagte sich jedoch „von seiner Familie und Bekannten genötigt“ sieht, die vermeintliche Ehebrecherin und den neuen Mann zu bestrafen, vergräbt er einen Hammer neben dem Wohnung seiner Frau, bewaffnet sich mit einem Küchenmesser und fährt am Abend des 19. September 2018 zur Asylunterkunft in Berg, in dem die Frau mit zwei der gemeinsamen Kinder lebt.

Er steigt über den Balkon in die Wohnung ein und sticht ohne Vorwarnung aber unter Abfeuern wüster Beschimpfungen auf die wehrlose und völlig überraschte Frau ein, schlägt mehrmals mit einem schweren Hammer zu. Beide Kinder werden Augenzeugen des brutalen Angriffs. Erst als er denkt, seine Ex-Frau sei tot nimmt er das kleinere Mädchen auf den Arm, verlässt die Wohnung und wartet auf das Eintreffen der Polizei.

In seinem Plädoyer nimmt Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl noch einmal explizit Bezug auf diesen irreführenden Begriff des „Ehrenmordes“, verweist auf das Leben als höchstes Rechtsgut, das absolut geschützt werden muss – „Egal aus welchem Kulturkreis jemand kommt“. Auch sei es unerheblich, ob geschieden oder verheiratet, treu oder nicht, so Diehl. Er sehe das Mordmerkmal der Heimtücke als gegeben, denn argloser als die Frau, die zum Tatzeitpunkt ihr Kleinkind wickelte und mit ihrem neuen Mann telefonierte, könne man nicht sein. Auch das Mordmerkmal der niederen Beweggründe sieht der Oberstaatsanwalt gegeben. Durch das Besitzdenken des Angeklagten und seine „Wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie kein anderer haben“-Attitüde. Der 46-Jährige, der den Tathergang auch gar nicht bestreitet, habe seine Ex-Frau und möglicherweise auch deren neuen Partner töten wollen. Diehl fordert elf Jahre und sechs Monate Haft für den Angeklagten.

46-Jähriger nimmt das Urteil regungslos entgegen

Die volle Schuldfähigkeit attestiert eine hinzugezogene forensische Psychiaterin, die in ihrem Gutachten davon spricht, der 46-Jährige habe mitnichten in einem „Affektsturm“ gehandelt, auch eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung oder eine Schizophrenie könne sie ausschließen. Die Angst vor dem Verlassenwerden, Wut und Eifersucht seien sein Tat-Antrieb gewesen. Seine Ex-Frau erlitt bei der Attacke lebensbedrohliche Verletzungen, kam mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma und einem vom Hammerschlag eingedellten Schädeldach in die Oberschwabenklinik, musste dort notoperiert und eine Woche intensivmedizinisch betreut werden.

Als die Kammer schließlich nach einer einstündigen Beratung den Urteilsspruch verkündet und den Mann für zehn Jahre ins Gefängnis schickt, da nimmt der Mann zunächst regungslos das Urteil entgegen. Erst als der Gerichtssaal sich leert, bricht er in Tränen aus. Ob er sich grämt, dass er nun seine Kinder wird nicht aufwachsen sehen können oder ob ihm die 25000 Euro Schmerzensgeld für seine Ex-Frau Kummer bereiten, zu dem die Kammer ihn verurteilt hat – das weiß niemand. Als der Vorsitzende Richter Stefan Maier ihm das letzte Wort erteilte, da jedenfalls wiederholte er erneut gebetsmühlenartig, man möge die Töchter nicht bei der Mutter lassen. „Geben Sie sie in eine deutsche Familie, da haben die Mädchen es besser“, bat er.

