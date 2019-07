Bei der Kontrolle eines 37-jährigen Mannes am Donnerstagnachmittag im Regionalexpresszug von Ravensburg in Richtung Friedrichshafen haben Zollbeamte eine Metallbox gefunden, in der der Reisende Betäubungsmittel aufbewahrte. Die Polizei beschlagnahmte zwei Konsumeinheiten Kokain und vier Ecstasytabletten. Laut Pressemitteilung wurde gegen den 37-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.