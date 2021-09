Mann wird durch Lauge schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat am Dienstagmorgen ein 24 Jahre alter Mann erlitten, der sich bei einem Unfall in einer Firma in der Florianstraße mit Lauge übergossen hat.

Der Arbeiter hantierte laut der Polizei mit einem Gabelstapler und stieß dabei gegen den in einem Regal befindlichen Laugen-Kanister. Dieser platze daraufhin auf und übergoss den 24-Jährigen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg, die mit 31 Einsatzkräften vor Ort war, entsorgte die ausgetretene Lauge.