Mann wird bei Unfall schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 12.45 Uhr kurz vor der Kreuzung der Kreisstraße 7985 mit der Kreisstraße 7982 ein Mann schwer verletzt worden. Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem Zweirad nach Zeugenangaben die K 7982 in Schlangenlinien und stürzte. Dabei verletzte er sich derart, dass er von hinzugerufenen Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dort veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe durch den behandelnden Arzt.