Mann wird bei Arbeitsunfall in Schmalegg schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist am Montag ein 43-jähriger Arbeiter in ein Klinikum eingeliefert worden, nachdem er gegen 11.40 Uhr von einem Balkon in Schmalegg gestürzt ist. Wie die Polizei berichtet, war der Mann damit beschäftigt, das Balkongeländer abzubauen. Aus bislang unbekannter Ursache fiel er dabei aus einer Höhe von etwa 2,60 Meter auf eine Rasenfläche. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.